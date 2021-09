No Museu de Hergé diante do louco século XX

Hergé. O mero nome, sem epíteto, diz (quase) tudo sobre a exposição que inaugura hoje na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). Organizada em colaboração com o Museu Hergé de Louvain-la-Neuve, com a curadoria de Nick Rodwell, Hergé, passe a repetição, privilegia a figura do criador, mesmo se para dele compor um retrato expandido em termos artísticos. Com efeito, não é apenas o autor de banda desenhada que os visitantes vão encontrar. É também o entusiasta da arte e da pintura, o publicitário e designer, o ilustrador e desenhador, o jovem atento às possibilidades trazidas pelo cinema. No cognome que faltava: o artista.