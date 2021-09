Cinco séries sobre a Segunda Guerra Mundial

O conflito durou seis longos anos (1939 a 1945) e envolveu grande parte das nações do mundo, que se dividiram em duas forças: os Aliados e as potências do Eixo. As atrocidades cometidas durante o Holocausto, assim como os relatos de extraordinários actos de generosidade e bravura, são matéria suficiente para uma infinidade de histórias. Escolhemos cinco abordagens diferentes.

O Homem do Castelo Alto

Prime Video

Nesta visão alternativa (e distópica) da História, os Aliados perderam a Segunda Grande Guerra e o mundo foi ocupado pelo Japão imperial e pela Alemanha nazi, as duas potências vencedoras. Hitler, cada vez mais fraco e doente, tem ainda a seu lado Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, os seus dois homens de confiança desde a fundação do Partido Nazi, agora rivais na sucessão do poder. Conscientes da fragilidade da sua posição após a morte do Führer, as forças japonesas – que ocuparam a parte do Grande Reich Nazi que integra o antigo território norte-americano –, dão-se conta de que têm de encontrar um meio de se fortalecer antes que seja demasiado tarde. É neste contexto que Juliana Crain, uma mulher que tenta sobreviver a cada dia, se vê involuntariamente envolvida na Resistência, ao tornar-se guardiã de um documentário que mostra imagens dos Aliados a vencer a guerra e a consequente queda do Terceiro Reich. Essas imagens, que parecem reescrever os acontecimentos, trazem uma nova esperança para o fim do Nazismo. Criada, em 2015, por Frank Spotnitz, O Homem do Castelo Alto é a adaptação da célebre obra homónima de Philip K. Dick (1928-1982) – também conhecido por Do Androids Dream of Electric Sheep?, que originou o filme Blade Runner (Ridley Scott , 1982); “We Can Remember It for You Wholesale”, que deu origem a Desafio Total (Paul Verhoeven, 1990); e Relatório Minoritário, transposto para cinema em 2002 por Steven Spielberg. Como produtor executivo está Ridley Scott (realizador de Blade Runner); a dar vida às personagens estão Alexa Davalos, Joel de la Fuente, Rufus Sewell, Luke Kleintank ou Rupert Evans, entre outros. As quatro temporadas estão disponíveis na plataforma streaming Prime Video.

Grandes Acontecimentos da Segunda Guerra a Cores

Netflix

Lançada, em 2019, pela plataforma Netflix, esta é uma série para os amantes de história, mas também para quem quer ter uma visão mais aprofundada da Segunda Grande Guerra. Com narração do actor britânico Derek Jacobi e comentários de professores universitários, investigadores, autores e pessoas que viveram os acontecimentos em primeira mão, cada um dos episódios destaca um momento de viragem de uma guerra considerada a mais letal e abrangente de sempre, com mais de 100 milhões de militares mobilizados e, segundo estimativas, entre 50 a 70 milhões de mortes. O ataque a Pearl Harbor, a Batalha de Midway, o grande momento do Dia D e os horrores de Hiroshima estão entre os eventos que ganham vida nesta série com imagens de arquivo, muitas delas inéditas, agora restauradas com as mais modernas técnicas de colorização.

Hunters

Prime Video

Criada por David Weil, produzida por Jordan Peele (realizador de Foge, que lhe valeu o scar de melhor argumento, e de Nós) e com o veterano Al Pacino a encabeçar o elenco, num papel que lhe valeu uma nomeação nos Globos de Ouros, esta série acompanha um grupo de caçadores de nazis durante a década de 1970. Constituído por um jovem judeu em luto pela avó, uma freira que trabalhou no MI6, uma activista do movimento negro, um veterno do Vietname, um actor especializado em disfarce, um ex-soldado nipo-americano e um casal judeu sobrevivente aos campos de concentração, este grupo é liderado por Meyer Offerman (Pacino), também ele uma vítima do Holocausto que encontrou asilo nos EUA e se tornou multimilionário e vigilante das causas justas. Entre os milhares de pessoas que ali chegaram nos anos posteriores à guerra, alguns, disfarçados de vítimas, tinham sido colaboradores dos nazis. Em território norte-americano, refizeram as suas vidas, impunemente e sob anonimato, com um plano em mente: dar nova vida aos ideais de Hitler e criar um Quarto Reich, com o objectivo de governar o mundo. A contracenar com Pacino está o actor Logan Lerman (de As Vantagens de Ser Invisível), assim como Carol Kane, Saul Rubinek, Lena Olin, Jeannie Berlin, Josh Radnor, Dylan Baker e Todd Solondz. A primeira temporada estreou em Fevereiro de 2020 e está disponível na Prime Video.

Hitler's Circle of Evil

Netflix e Youtube

A Primeira Grande Guerra, que teve início em 1914 e durou até Novembro de 1918, culminou com a derrota da Alemanha. Com o Tratado de Versalhes, cujo principal ponto determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por provocar a guerra, o país teve de aceitar perder parte do território, ter uma restrição ao tamanho do seu exército e pagar indemnizações pelos prejuízos causados pelo conflito. Tudo isso causou um grande empobrecimento e um ressentimento latente na população, muito propício ao sentimento de nacionalismo com que, mais tarde, Hitler e os seus colaboradores viriam a aliciar a população alemã. Hitler's Circle of Evil, mostra o nascimento do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazi, que esteve activo entre os anos 1920 e 1945. Com imagens de arquivo misturadas com reconstruções históricas dos eventos, esta série de dez episódios é narrada por Alisdair Simpson. A série centra-se particularmente nos jogos de poder entre Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring e Rudolf Hess, homens devotos aos ideais nazis, que foram pedras basilares na transformação do jovem Adolf Hitler no tirano com poder suficiente para erguer o Terceiro Reich e quase dominar o mundo.

The Devil Next Door

Netflix

Uma mini-série documental de cinco episódios realizada pelos israelitas Yossi Bloch e Daniel Sivan sobre Ivan Demjanjuk, um ucraniano que, logo após a Segunda Guerra, viveu no Sul da Alemanha e trabalhou para organizações estrangeiras até partir, em 1951, para o Ohio (EUA), onde, durante 25 anos, viveu e trabalhou. Ao obter a cidadania norte-americana, fez questão de alterar o nome para John Demjanjuk. Em 1987, foi identificado por vários sobreviventes dos campos de concentração como Ivan, o Terrível – um guarda soviético particularmente cruel com os prisioneiros judeus em Treblinka – e extraditado para Israel, onde foi levado a cabo um julgamento longo e muito mediático. Até ao quinto episódio da série, a dúvida sobre a culpa ou inocência de Demjanjuk vai sendo mantida. Será ele um monstro ou uma vítima?