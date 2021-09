A categoria “séries da RTP2” vai ter dois novos títulos — portugueses — e muito documentário

ERC vai multar RTP2 por não atingir quotas de programação em português em 2020. Canal apresenta nova programação com sete séries documentais e um telefilme, além de novas biografias, tudo português. Séries europeias continuam — concorrência do streaming “obriga-nos a pensar no que verdadeiramente queremos”.

A RTP2 apresentou na noite desta quinta-feira a sua nova programação com um sublinhado na língua portuguesa. “É uma celebração da produção nacional”, diz ao PÚBLICO a directora de programas Teresa Paixão sobre as várias séries documentais, biografias (de mulheres) e as duas séries de ficção e um telefilme, todos portugueses e de produção independente, que recheiam a grelha dos próximos seis meses. A nova grelha não é uma resposta à falha no cumprimento de quotas de programação em português devido à qual a Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC) vai multar o canal, garante a responsável — é sim um apoio à independência, tema do evento na Cordoaria Nacional, em Lisboa.