A transformação inacabada de Rita Redshoes

Às mudanças pronunciadas na sua vida pessoal, com a chegada da maternidade, Rita Redshoes faz corresponder, ao quinto álbum, uma mudança pronunciada no seu percurso artístico, ao assumir pela primeira vez o português em Nexclusivo como a sua língua de trabalho. E a sua vida íntima, naturalmente, só é chamada a este texto porque a própria cantautora afirma este seu Lado Bom como um disco criado “à boleia da maternidade”, expondo “dúvidas, muitos medos, certezas e incertezas, antigas e novas”. Este é, portanto, um testemunho de vulnerabilidade e uma criação fundada na redescoberta. A redescoberta do mundo, do lugar que nele ocupa enquanto mulher, da condição de alguém que passou a olhar aquilo que a rodeia filtrando a realidade pelos olhos de um outro ser a quem deu vida.