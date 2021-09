The Specials: Get up and fight

Protest Songs — 1924 — 2012 dos The Specials é um regresso que engrandece um discografia e todos aqueles que o escutam.

Depois de Encore (2019), The Specials estão, mais uma vez, de regresso. Protest Songs — 1924 — 2012 é o título que baptiza o oitavo álbum da banda de Coventry e está cheio de versões de canções. Sim, a banda, há alguns anos reduzida a um trio — Terry Hall, Lynval Golding e Horace Panter — trouxe-nos um disco feito de canções de outros compositores, músicos e bandas. Alguns são nomes prestigiados: Leonard Cohen, Talking Heads, Bob Marley, The Mothers of Invention. Outros soam razoavelmente obscuros: quem já ouviu ou se lembra de Big Bill Broonzy, Malvina Reynolds ou Rod McKuen?