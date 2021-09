Nos três processos em que foi condenado João Rendeiro soma 19 anos de prisão efectiva

O ex-banqueiro João Rendeiro já foi condenado três vezes em tribunal e absolvido uma vez. Ao todo, se somarmos todas as sentenças, o ex-presidente do BPP foi condenado a 19 anos e dois meses de prisão efectiva. Num texto publicado nesta terça-feira, no seu blog, assume publicamente que saiu do país. No decurso dos processos em que foi acusado, explica, efectuou “várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respectivos”. “De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar”, escreve.