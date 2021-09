Traficante de droga foge das instalações da PJ de Faro

A fuga aconteceu no momento em que o homem foi à casa de banho.

Um traficante de droga, com mandado de detenção internacional, fugiu esta tarde das instalações da PJ de Faro.

O cidadão luso-francês tinha sido detido por unidade da PJ de Lisboa, e foi levado à Directoria do Sul, em Faro, por verificação da identidade que as autoridades suspeitavam ser falsa. A fuga, confirmou o PÚBLICO, deu-se no decorrer de uma ida à casa de banho.

O homem, de 35 anos, saiu pelo próprio pé das instalações da PJ de Faro - localizadas na zona história da cidade . Na operação de captura, que decorre desde o princípio da tarde, estão envolvidas elementos de várias forças policiais.