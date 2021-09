Sócrates arrisca ser julgado três vezes na Operação Marquês

Ministério Público entregou esta terça-feira recurso com mais de 1700 páginas da decisão do juiz Ivo Rosa, que arquivou 25 dos 31 crimes de que o ex-primeiro-ministro estava acusado. Dois juízes recusam despachar processo.

Imbróglio. Assim se resumem numa palavra os últimos desenvolvimentos do processo conhecido como Operação Marquês, que fazem com que o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o seu amigo de longa data Carlos Santos Silva arrisquem ser julgados três vezes neste caso. A catadupa de requerimentos, reclamações e recursos apresentados pela defesa do antigo governante também ajudam a emaranhar um processo já de si intrincado.