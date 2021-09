Recurso de outro arguido atrasa cumprimento da pena de cinco anos e oito meses a que João Rendeiro foi condenado

Na iminência de ter de cumprir uma pena de prisão efectiva de cinco anos e oito meses por vários crimes de falsidade informática e falsificação de documentos, no âmbito do processo relacionado com a adulteração da contabilidade do BPP, envolvendo uma verba a rondar os 40 milhões de euros, o ex-banqueiro João Rendeiro decidiu fugir. Está neste momento em parte incerta, alegadamente fora da Europa para evitar uma extradição.