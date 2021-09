Juíza manda emitir mandado de detenção internacional para João Rendeiro

A juíza do processo em que João Rendeiro foi condenado a 10 anos de prisão efectiva mandou emitir um mandado de detenção internacional para prender o ex-banqueiro, noticiou a SIC e confirmou o PÚBLICO junto do tribunal que está neste momento a formalizar o pedido da magistrada. O mando de detenção será comunicado à Europol, Interpol, PSP e à Polícia Judiciária.

Ao que o PÚBLICO apurou, a decisão da juíza surgiu depois de João Rendeiro ter comunicado ao tribunal que não iria comparecer na próxima sexta-feira, dia 1 de Outubro, para ser ouvido, no âmbito de uma reavaliação das medidas de coação.

O mandado de detenção foi emitido para que João Rendeiro seja colocado em prisão preventiva e não para o cumprimento de qualquer pena de prisão. Esta alteração da medida de coação surge na sequência de um alerta feito pelos advogados do BPP aos processos, no sentido de que haveria indícios de perigo de fuga. O alerta foi feito no dia 22 de Setembro, tendo o Ministério Público concordado com os assistentes nos processos. No dia 23 de Setembro a juíza convocou João Rendeiro para ser ouvido em tribunal na próxima sexta-feira.

O ex-banqueiro já foi condenado três vezes em tribunal e absolvido uma vez. Ao todo, se somarmos todas as sentenças, o ex-presidente do BPP foi condenado a 19 anos e dois meses de prisão efectiva.

Num dos processos, o mais recente, Rendeiro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efectiva; noutro, a cinco anos e oito meses também de prisão efectiva e há ainda um terceiro no âmbito do qual foi condenado a dez anos. Mas nenhuma destas penas transitou em julgado porque há recursos pendentes.