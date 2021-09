Em defesa do bom jornalismo

No dia 23 de Setembro de 2021, Manuel Carvalho, diretor do PÚBLICO, assina um editorial, que intitulou de “Manifesto em defesa do jornalismo”, onde profere afirmações falsas sobre mim, de que exijo correção, bem como novamente um pedido de desculpas público.

Manuel Carvalho escreve que eu teria ameaçado levar o PÚBLICO a tribunal há dois meses no meu perfil do Facebook, a 27 de Julho de 2021, quando “soube” que o PÚBLICO me estava a investigar. Porém, nunca, em algum momento, ameacei ou referi o PÚBLICO. A razão é simples, e não foi “validada” pelo PÚBLICO junto do IHC. É que até ao dia 6 de Setembro de 2021, nunca fui informada pelo IHC de que o jornal em causa era o PÚBLICO ou que o jornalista em questão era Samuel Silva.

Na altura, o IHC – que agora Manuel Carvalho invoca para “validar” as notícias falsas publicadas pelo jornal que dirige – nem sequer me informou de quais seriam os alegados “erros” no meu CV, nem que órgão de comunicação os tinha contactado ou que jornalista. Como afirmo no meu Direito de Resposta, aliás publicado sem respeito pela lei (que obriga a publicar em condições idênticas à notícia ou notícias em causa: com chamada de capa e imagem associada, o que não foi cumprido pelo PÚBLICO), o IHC sonegou-me esse dado, em flagrante violação dos seus deveres como Unidade de Investigação da FCT.

No seu artigo, Manuel Carvalho persiste na falsidade de que haveria “erros” no meu CV, escudando-se numa nota do IHC. Ora, “em defesa do jornalismo” e do meu bom nome, devo dizer que usar como única fonte uma nota da direção de uma instituição que, devido à sua persistente hostilidade contra mim e o grupo de investigação que integro, abandonei (abandonámos, mais de duas dezenas de investigadores), quando nenhuma das entidades que tutelam o dito instituto (FCSH, UNL) ou a FCT empreendeu nenhuma ação, nem prestou qualquer declaração que “validasse” a dita nota do IHC, não serve nem o jornalismo nem a verdade.

Raquel Varela