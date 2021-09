“A palavra final é do Presidente”. Marcelo adia posse de futuro CEMA perante a polémica

O comandante supremo das Forças Armadas e Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis desfazer “três equívocos” sobre demissão do chefe da Armada por parte do Governo

O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou esta quarta-feira de manhã que, “quando for o momento, só uma pessoa tem o poder de decisão e essa pessoa é o Presidente”, referindo-se à aceitação da exoneração do actual Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), Mendes Calado, que o Governo lhe apresentou e à aceitação da proposta de substituição, que recaiu sobre o vice-almirante Gouveia e Melo. até há pouco tempo coordenador da task force de vacinação anticovid.

Marcelo foi claro ao referir que “o momento adequado [de substituição] não é este e admitiu que a forma que o Governo adoptou para anunciar uma transição na Armada resulta “na percepção de um atropelamento” de Gouveia e Melo ao ainda CEMA. Defendendo que “é preciso salvaguardar a reputação das pessoas envolvidas”, o PR atirou para mais tarde a formalização da substituição, contrariando assim a pressa demonstrada pelo Governo.

O Presidente admitiu ainda, tal como o PÚBLICO noticiou esta quarta-feira de manhã, que a intenção sempre foi a de substituir Mendes Calado por Gouveia e Melo. “O CEMA mostrou disponibilidade para prescindir de uma parte do tempo [do mandato] para que pudessem concorrer à sua sucessão camaradas seus antes de deixarem o activo”. O actual mandato de Mendes Calado termina em 2023 e Gouveia e Melo atinge a idade de reforma em 2022, se não for promovido entretanto a almirante.

Ficou por explicar por que razão o Governo decidiu querer fazer agora a substituição. Marcelo admitiu que esta não era a data “acertada” para Mendes Calado abandonar funções, mas não explicou as razões do Governo. “Foi acertado um momento que não era este”, limitou-se a dizer.

O conflito entre Mendes Calado e o Governo prende-se com o veto à escolha do comandante naval. Marcelo confirmou ter recebido em audiência extraordinária recentemente Mendes Calado (que a pediu para discutir este assunto) mas não comentou o seu teor, elogiando o actual CEMA e salientando a sua “lealdade” por ter discordado da reforma da LOBOFA de forma correcta e nos meios próprios e não na praça pública.