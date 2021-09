Figuras próximas de Passos desenharam estratégia de Moedas

Várias figuras próximas de Pedro Passos Coelho colaboraram, durante os últimos meses, na campanha eleitoral de Carlos Moedas. Foi uma ajuda discreta – nenhum tinha ligação formal à estrutura – e que foi revelada pelo próprio candidato no discurso de vitória de domingo à noite quando fez os agradecimentos da praxe. Entre eles estão Miguel Morgado, António Leitão Amaro, que fizeram parte do Governo, mas também Sofia Galvão, que foi vice-presidente do PSD, e João Marques de Almeida, que trabalhou com Durão Barroso, e que é apoiante de Passos Coelho. Nos bastidores da equipa estava ainda Alexandre Relvas, que dirigiu a primeira campanha à presidência da República de Cavaco Silva em 2005.