Críticos do líder do CDS temem “fusão” com o PSD

Os críticos de Francisco Rodrigues dos Santos temem que a “fusão” do CDS nas coligações autárquicas com o PSD se repita nas legislativas e que isso possa significar “o princípio do fim” do partido. A leitura dos resultados das eleições de domingo continua a dividir o CDS: a direcção reclama vitória em toda a linha, a oposição lembra a fraca votação do partido nos concelhos urbanos onde concorreu sozinho.