Costa tem ainda hoje audiência com Marcelo e ministro da Defesa

António Costa pediu encontro com Marcelo para clarificar substituição do Chefe de Estado-Maior da Armada.

António Costa pediu uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de forma a clarificar a substituição do Chefe de Estado-Maior da Armada (EMA). O encontra realiza-se ainda esta quarta-feira e conta com a presença do ministro da Defesa, João Cravinho.

A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada mais tarde pelo Público, junto de fonte do Governo. O pedido de encontro surge depois das notícias que davam conta da substituição de Mendes Calado por Gouveia e Melo. Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à informação, sublinhando que “o momento adequado [da substituição] não é este”.

O Presidente da República admitiu ainda que a forma que o Governo adoptou para anunciar uma transição na Armada resulta “na percepção de um atropelamento” de Gouveia e Melo ao ainda chefe do EMA. Defendendo que “é preciso salvaguardar a reputação das pessoas envolvidas”, o Presidente da República atirou para mais tarde a formalização da substituição, contrariando assim a pressa demonstrada pelo Governo.

Aos jornalistas, após uma visita à Casa do Artista, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi claro, ao explicar que “quando for o momento, só uma pessoa tem o poder de decisão e essa pessoa é o Presidente”.

Nos termos da lei orgânica das Forças Armadas, os chefes dos ramos das Forças Armadas são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, que deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Nova lei de reforço de poderes do CEMGFA na base do confronto com Governo

O conflito entre Mendes Calado e o Governo prende-se com o veto à escolha do comandante naval. Marcelo confirmou ter recebido em audiência extraordinária recentemente Mendes Calado (que a pediu para discutir este assunto), mas não comentou o seu teor, elogiando o actual chefe do EMA e salientando a sua “lealdade” por ter discordado da reforma da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas de forma correcta e nos meios próprios e não na praça pública

Marcelo lamenta envolvimento de Gouveia e Melo na polémica

Mesmo confirmando que a saída de Mendes Calado está acertada com o mesmo, Marcelo explicou que esta não acontecerá agora, escusando-se a adiantar uma data para a concretização. “As notícias acabaram por envolver o senhor vice-almirante Gouveia e Melo”, lamentou o Presidente.

Marcelo, tal como tinha adiantado o PÚBLICO nesta quarta-feira de manhã, referiu que a intenção sempre foi a de substituir Mendes Calado por Gouveia e Melo. “O chefe do EMA mostrou disponibilidade para prescindir de uma parte do tempo [do mandato] para que pudessem concorrer à sua sucessão camaradas seus antes de deixarem o activo.” O actual mandato de Mendes Calado termina em 2023 e Gouveia e Melo atinge a idade de reforma em 2022, se não for promovido entretanto a almirante..​