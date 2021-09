Chega recusa acordos com PS e CDU e só os faz com o PSD impondo um plano sobre ciganos

O Chega não irá apoiar quaisquer executivos do PS ou da CDU nas autarquias em que o partido possa ser fundamental para ajudar um deles a governar com estabilidade e impõe como condição para viabilizar a governação de câmaras e de juntas de freguesia do PSD um conjunto de condições semelhantes às que foram usadas no governo dos Açores, com um acrescento: um plano municipal sobre ciganos.