Em Bilbau, uma estátua afoga-se para nos lembrar da crise climática

A instalação foi colocada no rio Nervion e consiste na escultura de uma jovem que espreita pela água enquanto se afoga. O objectivo é que as pessoas estejam cientes de que “as suas acções podem afogar-nos ou manter-nos à deriva”, disse o artista.

A espreitar pela água turvas do rio Nervion, em Bilbau, surge a cara (bastante real) de uma jovem rapariga a afogar-se na corrente — algo que tem inquietado as pessoas na cidade espanhola desde que, sem aviso, apareceu na semana passada.

A enigmática figura foi criada pelo artista hiper-realista mexicano Ruben Orozco, intitulada Bihar ("Amanhã”, em basco), e é parte de uma campanha para a Fundação BBK — que faz parte do banco Kutxabank —, para encorajar o debate acerca da sustentabilidade.

O objectivo é que as pessoas estejam cientes que “as suas acções podem afogar-nos ou manter-nos à deriva”, disse o artista ao site de notícias espanhol Nius. À medida que a maré desce e sobe, a figura de fibra de vidro de 120 quilos fica mais submersa ou mais descoberta — algo que a BBK explicou ser uma reflexão do que pode acontece “se continuarmos a apostar em modelos não sustentáveis”, que contribuem para as alterações climáticas.

Fotogaleria

Os residentes de Bilbau acordaram com a instalação no rio na passada quinta-feira, depois de ter sido levada de barco e ter sido colocada no rio durante a noite. “No início provocou-me stress, quando a cara estava mais fora da água, mas agora transmite-me tristeza, muita tristeza”, disse Triana Gil, uma visitante. “Ela nem parece preocupada, é como se se estivesse a deixar afogar.”

Outra visitante, que disse chamar-se Maria, pensou inicialmente que a escultura era uma homenagem a um trágico evento do passado. “Percebi que não era disso que se tratava, mas acho que as pessoas podem dar-lhe o seu próprio significado.”

Esta não é a primeira instalação de Orozco que surpreende Bilbau. Há dois anos, uma figura de tamanho real de uma idosa no banco de um parque acendeu o debate do abandono de idosos.