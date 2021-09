Da igreja em forma de violino ao hotel-matrioska: eis os edifícios mais feios da China

Já foram escolhidos os dez edifícios mais feios da China. A lista de 87 edifícios bizarros — da qual faz parte uma igreja em forma de violino ou um hotel em forma de matrioska — seleccionada este ano pelo archcy.com, um site de arquitectura chinês, ficou reduzida a apenas dez obras, numa votação que elegeu o South Gate of Zijingang Campus, na Universidade de Zhejiang (imagem 2 da fotogaleria), como o mais feio.

O concurso, que já existe há 11 anos, convida o público a reflectir sobre a noção flexível de beleza. O organizador da competição, citado pelo Guardian, explicou que o propósito era "provocar o pensamento acerca da beleza e dos defeitos da arquitectura e promover a responsabilidade social dos arquitectos". Para isso, o site aliou-se a algumas das melhores empresas e críticos de arquitectura chineses.

A edição deste ano acontece depois de o Governo se ter tornado mais restritivo no que toca a arquitectura. Em Abril, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma baniu a construção de "edifícios feios" — sem ter, no entanto, especificado o significado de "arquitectura feia", e dizendo apenas que deveriam ser "próprios, económicos, verdes e agradáveis ao olhar".

E a população chinesa está cada vez mais interessada neste tipo de edifícios. De acordo com o Guardian, no Weibo, a hashtag #BanningUglyArchitecture foi vista 170 mil vezes, com os utilizadores a partilharem também os "edifícios feios" que vão encontrando pelo país. Entre eles há estudantes da Universidade de Zhejiang, que se têm vindo a queixar do portal gigante — composto por seis pilares e cinco arcos —, afirmando que não cumpre o seu propósito. Por isso, votaram nele para ganhar o lugar de "mais feio". E conseguiram.