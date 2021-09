O PSD e o futuro

O resultado das eleições autárquicas teve muitas vitórias inesperadas mas também derrotas escusadas para o PSD. Quanto às vitórias, avulta a capacidade política e mérito pessoal e profissional de um extraordinário candidato como Carlos Moedas em Lisboa, mas também de um conjunto de novas e antigas figuras do PSD com um reconhecido prestígio local, pela sua ação e pela sua obra, que conseguiram o feito notável, a todos os títulos, de ganhar Coimbra, Funchal, Portalegre e outras autarquias relevantes, incluindo novidades no Alentejo, ou de manter câmaras como Faro, Bragança e Santarém, para não falar em muitos outros combates autárquicos menos visíveis mas não necessariamente mais fáceis.