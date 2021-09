Isto é Lisboa

Trabalhei e vivi em Lisboa mais de 65 anos. Conheço muito bem toda a cidade, e, particularmente, os bairros antigos. Fiquei muito contente por Medina ter sido afastado pelo voto, da presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Se outras razões não houvesse, só o facto de ter desfigurado as Avenidas Fontes Pereira de Melo, da República e a Rua do Viriato – continuando aliás, a obra do seu antecessor quando desfigurou o Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade. Medina ainda tentou dar a volta à segunda circular, mas nisso foi impedido por alguém de bom senso.

Lisboa e os lisboetas ganharam um presidente, Carlos Moedas, homem sério e capaz, como o é Rui Rio, que o convenceu a deixar uma posição cómoda para abraçar um ninho de víboras. Só pode ser um homem corajoso. Portugal precisa de mais homens destes e não de vendedores de banha da cobra. Esclareço que não tenho nem nunca tive qualquer filiação partidária. Sou apenas um português que ama o seu país.

Uma derrota eleitoral

O caso de Lisboa nas autárquicas ilustra uma velha regra (que tem, como todas, as suas excepções) segundo a qual as eleições não se ganham -- perdem-se. Fernando Medina é um político profissional e sabia de que falava ao dizer que a sua era uma “derrota pessoal e intransmissível”. Moedas teve o grande mérito de “estar lá”, porque, de resto, aquilo que podia recomendá-lo era a sua boa relação com a troika e o tirocínio no Goldman Sachs -- além de um profundo envolvimento nos meandros do imobiliário. Medina sofreu as consequências do seu desígnio de educação dos lisboetas à força, com a instalação de ciclovias à custa de faixas de rodagem e uma EMEL vampiresca, a invisibilidade da política de habitação (apesar do património municipal alegadamente devoluto) e outras coisas pouco simpáticas -- como a sua própria postura, um tanto rígida e arrogante. Perdeu as eleições por um evidentíssimo movimento de rejeição dos munícipes. Nesse sentido, é emblemática a perda da freguesia de Arroios. Que se podia esperar com a inverosímil ciclovia da Almirante Reis?

