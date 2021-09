Rendeiro e a Justiça em parte incerta

O país assistiu atónito a mais um caso que é um tiro em cheio na credibilidade das nossas instituições: João Rendeiro, o antigo banqueiro no centro da falência do Banco Privado Português (BPP), fugiu para parte incerta e estará num país sem acordo de extradição com Portugal. Ironia das ironias, anunciou que o fez no exacto dia em que foi condenado em mais um processo relacionado com o BPP, deste vez a três anos e meio de prisão efectiva por burla qualificada.