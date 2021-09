Onde está a chave para governar a Alemanha?

As sondagens indicam que a maioria dos alemães quer que o chanceler seja Scholz (do SPD) e que a coligação inclua SPD (centro-esquerda), Verdes e liberais, mas será possível a coligação semáforo? Neste P24 vamos até à Alemanha com a jornalista Maria João Guimarães para perceber como estão a correr as negociações para o novo executivo.

