Justiça europeia anula acordos de comércio e pesca entre UE e Marrocos

Como acontecia em anteriores convénios, os acordos de comércio e pescas assinados em 2019 entre a União Europeia e Marrocos incluíam o acesso a águas do Sara Ocidental – e como todos até agora, foram negociados apenas com Marrocos, sem diferenciar o estatuto político da região ocupada. Entendendo que não foi tido em conta a consentimento dos sarauís, o Tribunal Geral da UE anulou esta quarta-feira os acordos, dando razão ao recurso da Frente Polisário.

A decisão era esperada há meses e tem contribuído para aumentar a tensão entre Rabat e Bruxelas e, em particular, entre os governos de Marrocos e de Espanha. Outros países, como Portugal, são afectados pela anulação dos acordos, mas Espanha era, de longe, o maior beneficiário: dos 128 barcos autorizados a pescar nas águas reivindicadas pela monarquia do Magrebe, 98 têm bandeira espanhola.

O movimento independentista defendia que a UE e Marrocos “carecem de competência para negociar acordos internacionais aplicáveis ao Sara Ocidental em nome da população do território, que é representado pela Frente Polisário”, reconhecida pelas Nações Unidas como seu representante legítimo. A UE, por seu turno, afirmava que a Polisário não tem legitimidade para reclamar este direito nem capacidade para recorrer ao Tribunal Geral, argumentos recusados pelos juízes.

Quanto à questão de fundo, os juízes admitem que a UE e Marrocos podem celebrar um acordo que se aplica no Sara Ocidental (uma possibilidade que “não está descartada no Direito Internacional"), desde que “respeitem a exigência relativa ao consentimento do povo do Sara Ocidental”. A UE argumentava que tinha consultado a “população afectada” e obtido a sua permissão, mas o Tribunal considera que “não pode considerar-se que as acções empreendidas pelas autoridades da UE antes da celebração dos acordos tenham permitido obter [esse] consentimento”, tendo, quanto muito “permitido recolher a opinião das partes afectadas, sem que essa opinião condicionasse a validez dos acordos ou vinculasse as partes”.

E ao contrário do que defendiam os Estados-membros, a “situação particular” da antiga colónia espanhola não fazia com que fosse “impossível na prática” conseguir a concordância do povo do Sara. Ocupado por Marrocos desde 1975, o Sara Ocidental ainda espera pelo referendo sobre a autodeterminação decidido pela ONU, mas nunca realizado, com a monarquia marroquina a opor-se sempre às condições para a consulta.

“Tomaremos as medidas necessárias para garantir um quadro jurídico que garanta a continuidade e estabilidade das relações comerciais entre a UE e o Reino de Marrocos”, reagiram, num comunicado conjunto, o Alto-Representante para a Política Externa e de Segurança da UE, Josep Borrell, e o ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino, Nasser Bourita.

Esta sentença é passível de recurso para o Tribunal de Justiça da UE, mas esta instância já deu razão à Frente Polisário. O Tribunal do Luxemburgo não exige a aplicação imediata da sua decisão, para “preservar a acção externa da União e a segurança jurídica dos seus compromissos internacionais”, mas determina que os acordos só podem continuar a aplicar-se no máximo durante dois meses. Em caso de recurso, a decisão fica suspensa e os pactos permanecem em vigor.

Mais de 90% das pescas incluídas no pacto têm origem em águas sarauís – em troca do acesso, a UE paga a Marrocos mais de 200 milhões de euros ao longo de quatro anos.