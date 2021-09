IHRU desocupa casas habitadas por duas famílias, em Gaia

Aos olhos da lei é uma desocupação, para quem fica sem habitação e sem alternativa, é um despejo. Duas famílias estão a ser retiradas das casas onde viviam há vários anos, no bairro de Cabo-Mor, em Vila Nova de Gaia, numa intervenção ordenada pelo tribunal, a pedido do proprietário, o Instituto da Habitação e da reabilitação Urbana. Organismo do Estado que, para a associação Habitação Hoje!, que tem acompanhado este caso, não está a cumprir a lei.

Ocupar uma casa é um acto ilegal. Mas a própria legislação do arrendamento apoiado indica, no artigo 28.º, que “os agregados alvos de despejo com efectiva carência habitacional são previamente encaminhados para soluções legais de acesso à habitação ou para prestação de apoios habitacionais”. E não é isso que está a acontecer, garante ao PÚBLICO Beatriz Ferreira, daquele movimento. O PÚBLICO aguarda esclarecimentos do IHRU sobre as alternativas que propostas a estas duas famílias, uma delas com três filhos, o mais novo com três meses de idade. No terreno estava um representante do tribunal e elementos da PSP e da polícia municipal para proceder à vedação das casas e garantir um perímetro de segurança.

Desocupações retomadas este ano

Beatriz Ferreira considera que o caso deveria estar a ser acompanhado, também, por alguém da segurança social, o que não estava a acontecer, dizia, situação que o PÚBLICO não conseguiu confirmar. O caso tem anos e o conflito entre o IHRU e 11 famílias que esmoreceu durante a pandemia, mas desde que a situação começou a regressar a uma certa normalidade, o instituto retomou os esforços para reaver as casas. “Disseram a uma das famílias para ir ao tribunal. Eles estão nesta casa há sete anos, querem pagar renda, mas isso nunca foi aceite. Eles não conseguem suportar uma renda de mercado”, assinala Beatriz Ferreira, que lamenta que não haja quem apoie juridicamente estas pessoas.

Em Junho, o IHRU informava o PÚBLICO que “as situações aqui identificadas não correspondem efectivamente a qualquer processo de despejo, mas antes a processos de desocupação, por motivo de ocupações ilegais promovidas em habitações do IHRU”. Aquela entidade acrescentava que as habitações em causa “iam ser objecto de reabilitação para nova colocação ao serviço das famílias que aguardam, em listas ordenadas, pela atribuição de uma habitação pública”.

Nessa altura, o instituto garantia, ainda, que uma vez iniciado o procedimento cautelar, “é salvaguardado o apoio aos ocupantes destas habitações através da Segurança Social, a fim de garantir uma alternativa habitacional” a estas famílias, “desde que devida e legalmente identificadas junto do IHRU ou dos municípios”.

Município apoia IHRU e Tribunal

Em resposta a um pedido de esclarecimento do PÚBLICO, a Câmara de Gaia garante que "não foi informada" desta acção de desocupação, mas sublinha “que as regras são para cumprir, não sendo toleráveis ocupações de casas já destinadas a famílias carenciadas”. Apesar desta urbanização social ser da responsabilidade do IHRU, o município de Gaia explica que “#acompanha as realidades sociais do concelho, além daquilo que são as suas competências próprias em matéria de habitação.

“A questão do bairro de Cabo-Mor decorre de uma ocupação ilegal por parte de famílias. Não se questiona se as famílias precisam ou não; o problema é outro: ao promoverem uma ocupação ilegal e clandestina, estão a retirar o lugar a outras famílias que cumprem a legalidade com condições sociais para beneficiarem de habitação social. Dessa forma, o Município entende que deve ser reposta a legalidade. Não se pode aceitar a ilegalidade e a violação das normas, prejudicando famílias devidamente inscritas e a quem foi atribuída habitação que nunca ocuparam, por efeito das ilegalidades ocorridas”, insiste o município.

Consequente com esta visão dos acontecimentos, a autarquia solidariza-se "com o IHRU e com o tribunal, apelando às famílias da ocupação clandestina que se inscrevam legalmente e actuem dentro do quadro legal, para terem os apoios que possam justificar”, refere o gabinete de comunicação, em resposta ao PÚBLICO.