Eléctrico 28 viaja pelo centro histórico de Lisboa num jogo de tabuleiro

O lançamento internacional do jogo da MEBO Games vai acontecer em Essen, na Alemanha, no próximo mês.

Agora já todos podem conduzir o 28... mas numa mesa. O 28 Eléctrico de Lisboa, o novo jogo de tabuleiro da editora MEBO Games, foi lançado a nível nacional esta terça-feira, dia 28, no Museu da Carris. Quem o criou foi o designer gráfico Pedro Santos Silva e a ilustração ficou a cargo de André Fernandes Trindade. O tema do jogo, como o próprio nome diz, é a linha de eléctrico mais famosa de Lisboa, que faz a viagem entre o Martim Moniz e os Prazeres e passa por muitos locais históricos.

Durante uma partida do jogo, 2 a 4 jogadores conduzem o seu eléctrico pelas ruas da capital, usando os bilhetes que vão recolhendo para o mover. Ao longo do percurso do 28, recolhem passageiros e levam-nos a visitar alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade, o que faz com que ganhem as respectivas cartas Monumento e Pontos Vitória. Quando um eléctrico está no caminho de outro, o jogador pode tocar a campainha para o empurrar. Gil d’Orey, fundador da MEBO Games, confessa ao PÚBLICO que não era suposto a campainha fazer parte da versão final do jogo, mas quando estavam a testá-lo usavam uma e “toda a gente achou piada”. No final do jogo, que dura entre 45 a 60 minutos, ganha quem conseguir mais Pontos Vitória somando os pontos das cartas Monumento e das ligações que fizeram entre as cartas.

Pedro Santos Silva diz ao PÚBLICO que o local e a data do lançamento nacional, de entrada livre, “não podiam ser mais felizes”. Sentadas à volta de mesas espalhadas numa das salas do Museu da Carris, pessoas de todas as idades iam experimentando o jogo e felicitando a equipa que o concebeu. A maioria achou-o “divertido”, “simples de aprender”, mesmo para quem não está habituado a jogar jogos de tabuleiro, e com um “tema giro”.

O 28 Eléctrico de Lisboa vai ser lançado mundialmente na SPIEL’21, a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo, que se realiza em Essen (Alemanha), de 14 a 17 de Outubro. O autor do jogo considera que a participação no evento “é muito importante”, pois este promove o convívio entre verdadeiros fãs deste tipo de jogos, editoras, autores, ilustradores, críticos e jornalistas de todas as partes do mundo.

Foto Público

Pedro Santos Silva teve a ideia de desenvolver um jogo assente “no sentimento e nas mecânicas” mas sem ter um tema em vista. Só mais tarde surgiu o tema do eléctrico 28. Além disso, refere que, “como gamer”, não pesou “a parte comercial” inicialmente. Depois de fazer algumas demonstrações do jogo, ainda prematuro, a amigos, estes disseram-lhe que tinha de mostrar o protótipo a editoras de jogos de tabuleiro. Acabou por receber uma resposta positiva da portuguesa MEBO Games, que admite tê-lo deixado “muito surpreendido”.

Passaram dois anos e meio desde que Pedro Santos Silva teve a ideia até ao produto final, o que “reflecte todo o trabalho árduo que às vezes fica despercebido”, diz o autor. Quando era mais novo, tinha uma “grande paixão por videojogos”, mas conta que há cerca de 12 anos começou a interessar-se mais por jogos de tabuleiro, os quais ocupam grande parte do seu tempo e pensamento. Prova disso são os três jogos que já idealizou, para além do que saiu, mas que ainda não têm editora.

A empresa que editou o 28 Eléctrico de Lisboa, a MEBO Games, que nasceu em 2010, aposta maioritariamente na criação e edição de jogos para toda a família. Alguns deles são sobre Portugal, como o Caravelas ou o Estoril 1942, enquanto outros tocam em temas mais transversais, de forma a serem facilmente comercializados noutros países, como é o caso do Viral e o Arraial. O novo jogo, apesar de estar incluído no primeiro grupo devido à sua temática, foi lançado numa versão multilingue, ou seja, inclui livros de regras em português, espanhol, inglês e alemão. Existe ainda uma edição japonesa.

Tanto Gil d’Orey como Pedro Santos Silva afirmam que o mercado de jogos de tabuleiro se encontra em expansão em Portugal, mas que “continuamos atrasados” em relação a outros países europeus, como Alemanha e Itália. O fundador da MEBO Games considera que esta procura crescente tem a ver com o facto de as pessoas, principalmente jovens adultos, já passarem muito tempo em frente ao computador a trabalhar ou a consumir conteúdos de entretenimento, pelo que procuram “alternativas inteligentes para passar o tempo” com os seus amigos e família. O autor do 28 Elétrico de Lisboa relembra que “há mais jogos de tabuleiro para além do Monopólio”, que já foi lançado em 1935, e apela a que todos “experimentem pelo menos um jogo de autor”.

Texto editado por Ana Fernandes