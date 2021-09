Rogério Samora transferido para cuidados continuados. Actor “continua a dormir”

A paragem cardiorrespiratória (PCR) é um acontecimento súbito e consiste na interrupção ou falência repentina das funções cardíaca e respiratória. Em consequência, a pessoa fica inconsciente e não respira ou não respira normalmente. Sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, a aplicação imediata de manobras de suporte básico de vida (SBV) aumenta, segundo informações veiculadas pelo SNS24, substancialmente a probabilidade de sobrevivência. As manobras de SBV consistem essencialmente em duas acções: compressões torácicas e ventilações.

De acordo com o SNS24, as manobras deverão começar por se deitar a vítima de costas no chão ou sobre uma superfície rígida. De seguida, deve-se colocar as mãos sobrepostas com os dedos entrelaçados no meio do peito. “Com os braços esticados e perpendiculares ao corpo da vítima, pressione o peito, fazendo com que este baixe visivelmente e alivie.” Este movimento deve ser repetido 30 vezes, a um ritmo de 100 a 120 por minuto.

Entre cada 30 compressões, deve ser efectuada a ventilação através da boca: “encha os pulmões de ar e expire para a boca da vítima, tapando-lhe o nariz com os seus dedos e isolando os lábios da vítima com a própria boca, para que não exista fuga do ar”. Estas manobras não devem ser interrompidas até à chegada da ajuda médica.

No caso de bebés, o SNS24 faz a ressalva que se deve adaptar as compressões ao tamanho da criança: até ao ano, as compressões deverão ser efectuadas com apenas dois dedos; até aos 8 anos, usar apenas uma mão, deprimindo até 1/3 da altura do tórax. Também na ventilação, deve ser usada somente a quantidade de ar necessária para expandir eficazmente o tórax. C.B.R.