Pai de Britney Spears suspenso das funções de curador

O pedido do advogado da cantora, para retirar temporariamente o pai, James P. Spears, do papel de curador, i.e., de gestor da sua fortuna, foi deferido.

A decisão da juíza Brenda Penny, na audiência que está a decorrer esta quarta-feira, avançada pelo New York Times, em Los Angeles, permite que, pela primeira vez desde 2008, Britney Spears se sinta livre da influência do pai, que acusou de abuso e que terá, a partir desta data, de ficar longe da fortuna da filha avaliada em cerca de 60 milhões de dólares (51,7 milhões de euros).

De acordo com o mesmo jornal, a magistrada concordou com o advogado Mathew S. Rosengart na alegação de que suspender o pai da artista da função de curador era do interesse da cantora, considerando que “a situação actual não é defensável”.

Isto não significa que Britney Spears tenha recuperado o controlo da sua vida, estando ainda a ser analisada a questão do levantamento da supervisão estabelecida há 13 anos, quando a jovem estrela foi considerada inapta a tomar decisões quer pessoais quer financeiras. Até lá, o tribunal nomeou o contabilista John Zabel para assumir, temporariamente, a gestão das finanças da cantora.

O afastamento do pai não foi apenas pedido pela cantora, como pelo próprio. A advogada de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, que tinha estado entre os mais ferozes defensores da tutela, pediu para que fosse posto um ponto final ao vínculo, considerando que uma suspensão não é suficiente.

No entanto, o advogado de Britney Spears pretende que o tribunal investigue a conduta do curador dos bens da artista, questionando a sua gestão do património, incluindo o valor do salário auferido pelo pai, mas também comissões que não teriam enquadramento legal. Mathew S. Rosengart pediu para que seja marcada uma audiência para decidir a rescisão daqui a um período de 30 a 45 dias.

De acordo com a Forbes, o pai recebeu, ao longo de mais de uma década, um salário mensal de 16 mil dólares (quase 13.800€), além de ter sido Britney a pagar pelo seu escritório (uma renda de dois mil dólares/mês) e despesas legais e de representação no valor de centenas de milhares de dólares. Consta ainda que o pai recebia uma comissão por cada espectáculo da artista. No total, escreve a mesma publicação, Jamie Spears terá recebido pelo menos cinco milhões de dólares brutos (4,3 milhões de euros) desde Fevereiro de 2008.

Outra questão que deverá ser levantada pelo advogado de Britney passa pela denúncia de que o pai contratou uma empresa de segurança para controlar todas as chamadas e mensagens, inclusive as trocadas com o advogado na época. “Interceptar ou monitorizar as comunicações de Britney, especialmente as comunicações sacrossantas advogado/cliente, representa uma violação vergonhosa e chocante da sua privacidade e liberdades civis”, disse, citado pela Reuters, considerando ainda que a colocação de um dispositivo de escuta no quarto de Britney foi “particularmente vergonhosa”.