O encontro das lavas do vulcão de La Palma com o Atlântico

E ao décimo dia a lava chegou ao oceano. A corrente de lava do vulcão Cumbre Vieja chegou durante a madrugada desta quarta-feira ao marsim, ao largo da costa oeste da ilha de La Palma, nas Canárias.

A queda da lava no mar, de uma altura de cem metros num penhasco próximo da praia de El Guirre, está a formar um delta que já ocupa cinco a dez hectares, com cerca de 500 metros de largura. A área continua a aumentar lentamente e tinha ao início da tarde uma altura de perto de 50 metros, formando uma espécie de pirâmide.

O contacto da lava com a água do mar resulta na libertação de gases tóxicos, uma mistura de vapor de ácido clorídrico, vapor de água e pedaços de cinzas que é nociva para o ambiente. Por esse motivo, as autoridades espanholas já lançaram avisos para que a população se mantenha longe daquela área de Tazacorte.​

