Banco de Portugal recebe 9646 reclamações no primeiro semestre

“Foram recebidas 9646 reclamações sobre matérias no âmbito de actuação do Banco de Portugal no primeiro semestre de 2021, o que corresponde a uma média de 1607,7 reclamações por mês e a uma redução de 1,9% face à média mensal de 2020”, pode ler-se na sinopse de actividades de supervisão comportamental.

De acordo com o documento, para esta evolução contribuiu “a redução do número de reclamações associadas às medidas de mitigação da pandemia da covid-19, incluindo a aplicação das moratórias pública e privadas”.

“Sem estas matérias, o número de reclamações entradas teria crescido 3,3%, face à média mensal de 2020”, indica o BdP.

A instituição destaca ainda o contributo das reclamações sobre depósitos bancários para a redução das reclamações.

Pelo contrário, “aumentaram as reclamações entradas sobre crédito aos consumidores”, lê-se no documento.

O Livro de Reclamações Electrónico foi o canal mais utilizado pelos clientes bancários (39,6% das reclamações entradas).

Entre Janeiro e Julho de 2021, o Banco de Portugal recebeu 388 reclamações de clientes bancários sobre matérias relacionadas com as medidas de mitigação dos efeitos da pandemia.