ADSE e Saúde articulam-se para repor opção dos beneficiários no SNS

Embora os problemas no acesso dos beneficiários da ADSE ao SNS não sejam novos, no início de Setembro ganharam novos contornos. ADSE decidiu suspender norma que impedia comparticipação de exames prescritos pelo médico de família até haver uma decisão mais geral.

O conselho directivo da ADSE garante que está a articular-se com o Ministério da Saúde para repor a possibilidade de os beneficiários escolherem fazer os exames pedidos pelo médico de família em locais com convenção com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou com a ADSE. Até que seja tomada uma decisão definitiva, a ADSE voltará a comparticipar os actos prescritos pelo SNS, à semelhança do que acontecia até Setembro deste ano.