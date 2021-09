Benfica com tarefa mais difícil, FC Porto e Sporting com equipas do Campeonato de Portugal

Já o detentor do título, o Sp. Braga, vai medir forças com uma das três equipas dos campeonatos distritais ainda em prova, o Moitense, da AF Setúbal.

Sporting, Benfica e FC Porto já conhecem os adversários que vão encontrar na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O sorteio que aconteceu esta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou que os campeões nacionais vão ao terreno do Belenenses, equipa que milita no Campeonato de Portugal, enquanto o FC Porto viaja até ao terreno do Sintrense, do mesmo escalão. Já o Benfica foi quem ficou com a equipa que, teoricamente, pode ser mais difícil, o Trofense, que subiu esta época à II Liga.

Já o Sp. Braga, detentor do troféu, depois de ter derrotado o Benfica por 2-0 no Estádio Cidade de Coimbra (golos de Piazon e Ricardo Horta), vai ter pela frente o Moitense, clube do campeonato distrital da Associação de Futebol de Setúbal.

Todos os clubes da I Liga vão iniciar a campanha na “prova rainha” a jogar como visitantes, nesta que é uma das condicionantes do sorteio.

Nesta ronda, os 18 clubes da I Liga juntaram-se aos 46 que transitaram da eliminatória seguinte - 15 alinham na II Liga, 12 na Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e três do campeonato distrital - perfazendo um total de 64 clubes presentes em sorteio.

Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão marcados para o dia 17 de Outubro.

Calendário completo dos jogos:

Oliveira do Hospital x Vitória de Guimarães SC

Felgueiras x Estoril Praia

Rio Ave x Boavista

Os Belenenses x Sporting

Varzim x Marítimo

Oriental Dragon x Moreirense

Condeixa x Gil Vicente

Sintrense x FC Porto

Águias do Moradal x Paços de Ferreira

Oliveirense x Portimonense

Vitória Setúbal x Vizela

Académica x Famalicão

Berço x Belenenses SAD

Camacha x Tondela

Leça x Arouca

União de Leiria x Santa Clara

Moitense x SC Braga

Trofense x Benfica

Benf. Castelo Branco x Penafiel

Feirense x Nacional

Leixões x Lank Vilaverdense

Espinho x Caldas

Vilafranquense x Real

Cinfães x Farense

Valadares Gaia x Casa Pia

Alverca x Anadia

Mafra x União 1919

Castro Daire x Olhanense

Serpa x Sp. Covilhã

União de Paredes x Académico de Viseu

Torreense x Fafe

Louletano x CF Estrela