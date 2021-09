Benfica sem piedade de um Barcelona em crise

Dois golos de Darwin Nuñez e outro de Rafa permitiram aos “encarnados” derrotarem o Barcelona por 3-0 e somarem os primeiros três pontos na competição, depois do empate a zero no jogo inaugural desta fase da prova em Kiev, frente ao Dínamo.

Contra um Barcelona em crise, que foi goleado em sua casa (0-3) pelo Bayern Munique na jornada anterior e ainda a lamber as feridas deixadas pela saída de Messi de Camp Nou, o Benfica foi capaz de contrariar o favoritismo que o emblema catalão detinha à partida, apesar do mau momento do emblema catalão.

Darwin Nuñez, numa jogada individual espectacular, abriu as hostilidades logo aos 3’, dando tranquilidade e empolgamento aos benfiquistas e aumentando a pressão sobre os catalães.

A perder desde muito cedo, o Barcelona demorou um pouco até se recompor, mas depois de alguns minutos Pedri e Frenkie de Jong começaram a pegar no jogo e a criar problemas à defesa benfiquista.

Luck de Jong, Frenkie de Jong, Pedri e Depay tiveram nos pés oportunidades claras para repor a igualdade. Mas Lucas Veríssimo e a falta de pontaria dos jogadores do Barcelona permitiram ao Benfica conservar a sua vantagem pela margem mínima até ao intervalo, após uma fase de jogo em que sofreram mais do que fizeram sofrer.

No segundo tempo, Ter Stegen quase ofereceu o segundo golo aos benfiquistas, com uma saída da baliza completamente a destempo, mas Darwin, com a baliza do “Barça” sem ninguém teve pontaria a mais e a bola acertou no poste esquerdo.

Koeman decidiu-se então por fazer mexidas no seu “onze” fazendo entrar de uma só vez Nico González, Fati e Coutinho, mas, no minuto seguinte, uma jogada de insistência dos “encarnados” quase concluída por João Mário, fez com que a bola sobrasse para Rafa, que não desperdiçou.

Positivo/Negativo Positivo Darwin Belo jogo de Darwin Nuñez, que marcou o golo inaugural da partida numa jogada fabulosa logo aos 3’ e depois bisou, no segundo tempo, não vacilando quando foi chamado a converter um penálti. Grande jogo da contratação mais cara de sempre dos “encarnados”, que lutou muito na frente de ataque.

Positivo Lucas Veríssimo Outra das contratações mais caras do Benfica nos últimos anos que esteve impecável na sua estreia na fase de grupos da Champions. Não fosse um par de cortes decisivos do defesa central benfiquista na primeira parte e o desfecho da partida poderia ter sido outro.

Positivo Rafa Esteve endiabrado e foi ele que acelerou sempre o jogo do Benfica. Marcou um golo e foi o grande desequilibrador da equipa da Luz. Negativo Barcelona Se durante o primeiro tempo ainda teve várias oportunidades para marcar, na segunda parte o Barcelona esteve longe de conseguir incomodar Vlachodimos. Apesar de ter vários grandes jogadores, este “Barça” ainda não tem uma equipa.

Foi o golpe fatal para o Barcelona, que a partir desse momento nunca mais foi capaz de incomodar Vlachodimos e viu ainda Dest tocar na bola com a mão dentro da área catalã, após cabeceamento de Gilberto. Penálti que Darwin converteu, bisando na partida.

O jogo não terminaria sem que o Barcelona visse Eric Garcia ser expulso, por acumulação de cartões amarelos, numa noite de pesadelo para os catalães e de sonho para os benfiquistas que voltaram a derrotar o clube barcelonista, depois do triunfo na final da então Taça dos Clubes Campeões Europeus da época de 1960/61.