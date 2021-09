Quarta, na TV: entre O Homem das Castanhas e As Muitas Vidas de Kojin, estão As Mil Apoteoses de Ziegfel

CINEMA

As Mil Apoteoses de Ziegfel

TVCine Edition, 18h05

Um filme musical realizado principalmente por Vincente Minnelli, mas que é composto por números encenados por Roy Del Ruth, George Sidney, Robert Lewis e Lemuel Ayers. Com actores icónicos como Lucille Ball, Fred Astaire, Judy Garland, Gene Kelly ou Lucille Bremer, a trama é apenas um delicioso prelúdio a números inesquecíveis. Esta centra-se no falecimento de Florenz Ziegfeld Jr., o autor do famoso espectáculo da Broadway Ziegfeld Follies, de 1907. Quando ele chega ao céu, decide, criar a sua magia musical uma última vez.

Adam

TVCine Top, 21h30

Adam é Aaron Paul, actor sobejamente conhecido da galardoada e criticamente adorada série Breaking Bad. Neste filme, é um homem que parece ter tudo o que poderia desejar na vida — até ao momento em que um acidente o deixa tetraplégico. O desespero que o assalta será contrariado por uma enfermeira que lhe mostrará que ainda há muitas formas de aproveitar a vida. Realizado por Michael Uppendahl e com Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston, Michael Weston a ladear o resto do elenco.

Mentes Perigosas

Hollywood, 21h30

Uma professora, Louanne Johnson (Michelle Pfeiffer), aceita um emprego numa escola secundária onde descobre que vai ter de lidar com uma turma de rapazes e raparigas com problemas sociais. Tem duas opções: desistir ou encontrar formas inovadoras de captar a atenção dos seus alunos. Baseado no livro My Posse Don't Do Homework de LouAnne Johnson, é um filme de culto realizado por John N. Smith e que tem como tema musical a famosa canção Gangsta's Paradise, do rapper Coolio.

SÉRIES

The Great North

Disney+, streaming

Estreia da série animada que acompanha as aventuras da família Tobin no Alasca, composta por um pai solteiro, Beef, e as suas quatro crias, Judy, Wolf, Han e Moon.

O Homem das Castanhas

Netflix, streaming

Estreia de uma série que se baseia no romance homónimo de Søren Sveistrup, autor dinamarquês também responsável por The Killing. Esta produção dinamarquesa foca-se numa dupla de polícias que se depara com um arrepiante crime, em cuja cena é deixada uma estatueta composta por castanhas. É a partir desta pista que partem à caça de um assassino que se verá ligado ao filho desaparecido de um político local. Com Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard e Iben Dorner nos principais papéis.

DOCUMENTÁRIOS

Uganda Selvagem

RTP2, 15h55

Estreia de um documentário que incide sobre a vida selvagem no Uganda. Os nossos companheiros de aventura e pesquisa são os investigadores do Ngogo Chimpanzee Project, que estudam a maior comunidade de chimpanzés da Terra. Mas, nesta viagem, também haverá espaço para deitar um olho sobre os elefantes da savana e espreitar a cratera de um vulcão antigo.

As Muitas Vidas de Kojin

RTP2, 23h34

Diako Yazdani é um curdo iraniano que se encontra em França, como refugiado político, desde 2011. Regressar ao território iraniano é-lhe proibido, mas consegue rever a família no Curdistão iraquiano. Nesta reunião, Diako apresenta Kojin à família, um amigo seu homossexual de 23 anos. O documentário, em estreia, explora a forma como vários pontos de vista interagem face à homossexualidade, convidando a uma reflexão com sentido de humor e poesia.

Britney vs. Spears

Netflix, streaming

Estreia de um documentário que explora a situação real de Britney Spears, que se vê, há longos anos, sob a tutela do seu pai, Jamie Spears. O documentário explora o porquê desta tutela, a influência dos paparazzi na vida da cantora e o movimento nas redes sociais #FreeBritney.

INFANTIL

Gru, o Maldisposto

SyFy, 23h38

Gru é um vilão sem escrúpulos numa fase menos boa da sua “carreira” de malfeitoria. Por esse mesmo motivo, resolve cometer o maior crime da História da Humanidade: ir ao espaço e roubar a Lua. Mas a sua vida fica completamente virada do avesso quando se cruza com Margo, Edith e Agnes, três pequenas órfãs que vendem bolinhos ao domicílio. Se, aos olhos dele, elas são a solução para o desenrolar do seu plano, para elas ele é a encarnação daquilo que mais desejam na vida: uma família.