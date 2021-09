North Music Festival regressa com Ornatos Violeta e Linda Martini em Maio de 2022

Os bilhetes para a edição de 2021 mantêm-se válidos para as novas datas, mas devem ser trocados no ponto de venda onde foram adquiridos.

A quarta edição do North Music Festival foi adiada para as datas de 26 a 28 de Maio de 2022, e o primeiro dia mantém nomes como Ornatos Violeta, Linda Martini e Paus, que actuarão na Alfândega do Porto.

Segundo adianta a organização, esta quarta-feira, em comunicado, o festival realiza-se de 26 a 28 de Maio de 2022, com Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha a tocar no primeiro dia. Para os dias 27 e 28 de Maio, o “cartaz será apresentado brevemente”.

O North Music Festival estava, inicialmente, marcado para Maio, mas a organização considerou mais “prudente” adiar o evento, devido à pandemia de covid-19, reagendando-o para os dias 30 de Setembro e 1 e 2 de Outubro.

Na apresentação do certame, que aconteceu a 7 de Setembro, o director do evento, Jorge Veloso, garantiu que o festival ia acontecer e que a organização estava a fazer de tudo para cumprir nas normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O responsável concretizou que seria necessária a apresentação de certificado digital ou de um teste negativo à covid-19 e que seria disponibilizada uma zona de testagem, na Alfândega do Porto, para quem não cumprisse as condições.

Contudo, a 22 de Setembro foi anunciado que o NMF seria novamente adiado, devido à falta de parecer final da DGS e à exigência de teste, mesmo para quem tem certificado.

Nesse mesmo dia, a DGS esclareceu à agência Lusa que não tinha “ainda emitido o parecer técnico por estar a aguardar a publicação da nova resolução de Conselho de Ministros”, que poderia “conter alterações às regras para a organização de eventos”, acrescentando que a organização foi informada da “condicionante”. Aquela entidade adiantou também que, até à data, não tinham sido “emitidas quaisquer recomendações à organização”.

Com este novo adiamento “caem” para já nomes como OneRepublic, The Script, The Waterboys, GNR e Capicua, que tinham sido anunciados para este ano, aguardando-se o anúncio do cartaz para os dois restantes dias.

