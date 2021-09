É mesmo falso o mapa-mundo que atribuía aos vikings a primeira cartografia da América

Investigação da Universidade de Yale vem demonstrar que o chamado “Mapa da Vinlândia”, de cuja autenticidade há muito se duvidava, é uma criação do século XX e não um documento do século XV que copiava outro feito 200 anos antes. A ciência explica.

Há 64 anos que aquele a que se convencionou chamar “Mapa da Vinlândia” entrou no debate que envolve historiadores, geógrafos, cartógrafos, bibliotecários e arquivistas que se dedicam a estudar as mais antigas representações do mundo e outros documentos medievais.