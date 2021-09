Ensaio clínico confirma que bypass gástrico leva a remissão de diabetes tipo 2

Equipa de investigadores explorou o resultado com benefícios de uma cirurgia metabólica para tratar doentes moderadamente obesos e com diabetes tipo 2

É um daqueles casos de um efeito dominó, numa versão positiva. Um ensaio clínico estudou as alterações desencadeadas por uma cirurgia metabólica, neste caso um bypass gástrico, em doentes com obesidade moderada e diabetes tipo 2. O trabalho liderado por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) confirma que, tal como acontece nos casos de pessoas mais obesas, também estes diabéticos “menos pesados” têm uma remissão da diabetes e ainda uma melhoria observada na microbiota intestinal.