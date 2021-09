Recurso do Ministério Público na Operação Marquês já foi entregue em tribunal

Contestação à decisão do juiz Ivo Rosa de ilibar José Sócrates de grande parte dos crimes de que estava acusado tem mais de 1700 páginas e foi entregue já fora do prazo normal, aproveitando um prazo suplementar.

O recurso do Ministério Público da decisão do juiz Ivo Rosa de não pronunciar os arguidos da Operação Marquês pela maioria dos crimes de que estavam acusados deu entrada no Campus da Justiça, em Lisboa, esta terça-feira à tarde, menos de meia hora antes de o tribunal encerrar.

O Ministério Público esticou até ao limite o prazo para recorrer que lhe tinha sido dado pelo juiz de instrução criminal Ivo Rosa, tendo mesmo ultrapassado os 120 dias concedidos pelo magistrado por se tratar de um processo de especial complexidade, tendo aproveitado os três dias de tolerância de que beneficiam todas as partes nos processos-crime para entregar o recurso não na passada quinta-feira, dia em que se esgotavam os quatro meses, mas apenas agora. Uma estratégia que lhe valeu a contestação do principal suspeito da Operação Marquês, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, que alega que os procuradores Rosário Teixeira e Victor Pinto já entregaram o recurso fora de prazo porque não tinha direito a beneficiar deste prazo suplementar de três dias. A entrega foi feita em papel na secretaria do tribunal e também no sistema informático Citius, tendo mais de 1700 páginas.

No passado dia 9 de Abril José Sócrates e o empresário seu amigo Carlos Santos Silva foram pronunciados por três crimes de branqueamento de capitais e outros tantos de falsificação de documento. O juiz de instrução criminal Ivo Rosa deitou assim abaixo praticamente toda a acusação da Operação Marquês por a considerar mal fundamentada, nuns casos, e noutros por entender que os delitos assacados aos suspeitos já tinham prescrito, descartando, no caso do antigo líder socialista, 31 dos crimes que lhe haviam sido imputados, incluindo corrupção. E ainda defendeu no seu despacho de pronúncia que tinha sido Santos Silva a corromper o ex-primeiro-ministro, e não o contrário.