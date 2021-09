Covid-19 em Portugal: sete mortes e 600 novos casos

Há ainda 399 pessoas internadas em Portugal, menos 21 do que na véspera, das quais 74 estão nos cuidados intensivos, menos cinco.

Portugal registou na segunda-feira sete mortes devido à covid-19 e 600 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira.

Desde o balanço anterior, há menos 21 doentes hospitalizados em Portugal, num total de 399. Destes, 74 estão em unidades de cuidados intensivos, menos cinco.

Nesta terça-feira anunciaram-se também mais 1331 recuperações, num total de 1.019.266. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.067.775 casos confirmados e 17.962 vítimas mortais.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados da actualização de segunda-feira mostram que o país continua a aproximar-se da área verde da matriz de risco. O R(t) subiu ligeiramente para 0,85 a nível nacional e para 0,84 no território continental. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é agora de 111,6 casos de covid-19 a nível nacional e 113,5 no continente.