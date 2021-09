Partidos passam por cima das autárquicas e mantêm pressão para aprovar o orçamento

Apesar dos desaires nas autárquicas, os partidos da esquerda deixam as eleições para trás e apostam na discussão do Orçamento do Estado. Governo e partidos da esquerda reúnem-se esta semana sobretudo com encontros sectoriais.

Faltam apenas 13 dias para a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entrar no Parlamento e, depois da campanha autárquica, as próximas duas semanas serão de negociações entre os partidos e o Governo. Depois dos maus resultados nas autárquicas, os parceiros da esquerda parlamentar passam por cima das eleições e, ante a proximidade das negociações com o executivo, insistem nas exigências para aprovar as contas públicas do próximo ano.