Candidato da coligação PSD/CDS terá de fazer entendimentos, sobretudo com o PS, para conseguir gerir o município.

Nas primeiras declarações públicas após a noite eleitoral, o presidente eleito da câmara de Lisboa quis dar um sinal de abertura aos outros partidos para abrir caminho à governabilidade do município. É que a coligação PSD/CDS liderada por Carlos Moedas não ganhou com maioria e precisa de entendimentos, sobretudo com o PS.