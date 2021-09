Qual o lugar para os críticos de Rui Rio depois deste resultado nas autárquicas?

Depois da vitória de Carlos Moedas em Lisboa e das conquistas do PSD em cidades importantes como Coimbra ou Portalegre, os críticos da liderança de Rui Rio remeteram-se ao silêncio. Que lugar há para os críticos depois deste resultado? E é possível à direita governar a cidade de Lisboa com uma maioria de vereadores à esquerda? Perguntas para serem respondidas nesta edição do P24 pela editora executiva do PÚBLICO Helena Pereira.

