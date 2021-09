Autárquicas animam líder do CDS mas deixam Melo à espreita

A vivência do dia seguinte às autárquicas no CDS é semelhante à do PSD. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ganhou um novo balão de oxigénio e deixou os críticos em banho-maria. Nuno Melo já se tinha posicionado na corrida interna e continua à espreita mas sabendo que, internamente, o caminho não ficou facilitado. Se as autárquicas eram uma prova de vida para o CDS, a direcção não tem dúvidas de que “o partido está vivo”.