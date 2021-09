PS ganha, mas Rio e Rodrigues dos Santos ficam reforçados

Se é um facto que o PSD não ganhou as eleições autárquicas, o resultado obtido por este partido, pelo simbolismo político de algumas das câmaras conquistadas, principalmente a de Lisboa, dá a Rui Rio um suplemento de alma.

Formalmente o PS ganhou as autárquicas de domingo. Teve mais eleitos e mais câmaras. Mas a recuperação no número de câmaras e a reconquista simbólica pelo PSD, em coligação com o CDS, de cidades como Lisboa, Coimbra, Funchal e Portalegre transformam os resultados em algo altamente favorável e até numa espécie de seguro de vida para os líderes destes partidos, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos.