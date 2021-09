A Team.IT está a contratar engenheiros informáticos (e não só) para o interior

A Team.IT vai contratar 30 colaboradores da área da tecnologia, até ao final do ano, para trabalharem no interior de Portugal, nas zonas de Castelo Branco, Covilhã e Manteigas. Salário base ronda os 1000 euros.

Sempre quiseste viver no interior? A empresa Team.IT está à procura de 30 candidatos, até ao final do ano, para trabalharem à distância – e o valor base do salário ronda os 1000 euros. Os cargos são destinados a engenheiros informáticos ou profissionais com formação, superior ou profissional, em tecnologias de informação.

Até ao final deste ano, a Team.IT vai contratar 30 pessoas nas “áreas de desenvolvimento, testes e análise para trabalharem em projectos, grande parte internacionais, onde comunicam e habitam num ambiente multicultural”, esclarece Flávio Massano, fundador e director executivo da empresa, natural de Manteigas, na Serra da Estrela. O objectivo é fixar pessoas no interior, bem como promover o regresso de habitantes a estas regiões através do teletrabalho.

Sendo uma empresa que trabalha em consultoria de tecnologia, os colaboradores devem ter formação nesta área, nomeadamente em engenharia ou informática. Ainda assim, tal não é um requisito para os interessados se candidatarem. De acordo com Flávio Massano, “vai haver uma aposta na requalificação das pessoas para que estas se adaptem ao mundo da tecnologia”.

Dependendo do perfil do candidato – “juniores, mid levels ou seniores”, como esclarece o CEO de 31 anos –, o valor base do salário é de 1100 euros e o máximo é de 3000 euros. Segundo a empresa, os futuros profissionais terão um contrato de trabalho por tempo indeterminado. A startup conta actualmente com cerca de 50 colaboradores e espera integrar os candidatos, sobretudo, nas zonas de Castelo Branco, Covilhã e Manteigas.

A Team.IT, nascida oficialmente em Setembro e com sede em Lisboa, é uma startup do grupo francês MoOngy. “Surge como uma missão minha de ligar o litoral ao interior”, explica o fundador Flávio Massano. As candidaturas podem ser submetidas na página da Team.IT ou enviadas para as redes sociais da empresa.

