Uma série fotográfica para dizer que não só de eucaliptos se deve fazer uma floresta

Andreas Forstmaier e dois colegas examinaram, em 2020, áreas pertencentes à rede Natura 2000 (zonas ao abrigo das directivas europeias de protecção de aves e habitats) e, com a ajuda de dados de satélite, mapearam a existência de eucaliptos na Península Ibérica. Perceberam que já havia 15 territórios afectados pela presença de eucaliptos, dos quais nove estavam "fortemente afectados". Mas a "visão geral" não pareceu suficiente a Andreas, que procurou saber exactamente o que estava "a acontecer no terreno". "Por isso, visitei muitas áreas protegidas Natura 2000 e falei com pessoas que trabalham na floresta, para descobrir como isto aconteceu e quais os caminhos que podem levar a uma gestão mais sustentável da floresta", explicou o investigador com formação científica em detecção remota com imagens de satélite e na medição de gases com efeito de estufa, que acabou por encontrar na fotografia uma forma de "tornar os contextos científicos acessíveis a um público mais vasto".

A série Onde cresce só uma árvore mostra como "grande parte destes sítios foram transformados em plantações de monoculturas de árvores de crescimento rápido para satisfazer a procura crescente de pasta, papel e bioenergia" — com especial destaque para o eucalipto, que em apenas meio século se tornou "a espécie arbórea mais difundida em Portugal". A série pretende também mostrar "diversos tipos de floresta em Portugal". "Cada tipo de floresta é um habitat para espécies específicas, tais como aves, plantas, cogumelos e outros animais, que juntos formam um ecossistema. Para preservar a biodiversidade, da qual a vida como a conhecemos depende, é necessário conservarmos uma variedade de tipos de ecossistemas", lembra.

O objectivo é "encorajar as pessoas a descobrirem a natureza no país". "Não só no Parque Nacional Peneda-Gerês, mas também nos numerosos parques naturais da rede europeia de áreas protegidas Natura 2000", refere Andreas. Mais do que convidar para uma viagem, a série quer "apresentar algumas abordagens que podem levar a uma utilização mais sustentável das florestas". E mostrar que "o valor dos ecossistemas vai muito além do da madeira".