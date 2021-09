Sete anos de António Costa: estadista, reformista, de esquerda

Esta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, faz sete anos que António Costa venceu as primárias para candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista. Esse dia, que mobilizou Portugal, foi o primeiro de um novo ciclo político que tem dado frutos, não apenas para o Partido Socialista, como também, e sobretudo, para o país. Esta ocasião, no atual contexto político, convida-nos a refletir sobre o líder que António Costa é.