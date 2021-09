Maior partido do Japão escolhe novo líder e próximo primeiro-ministro

Quatro candidatos disputam esta quarta-feira a corrida à liderança do Partido Liberal Democrático (LDP) e à sucessão do primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga. Por se tratar da força política mais representada nas duas câmaras do Parlamento, o vencedor terá via livre para conduzir o Governo até ao final de Novembro e para encabeçar os liberais japoneses nas eleições legislativas agendadas para essa altura.