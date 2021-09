Explosão num prédio em Gotemburgo causa 25 feridos

Equipas de emergência estão no local a retirar as pessoas e a combater os focos de incêndio no prédio.

Cerca de 25 pessoas foram transportadas para o hospital após uma explosão ter atingido esta terça-feira um prédio habitacional na cidade de Gotemburgo, na Suécia, avança a Sveriges Radio.

A polícia disse ter aberto uma investigação, embora não tenha quaisquer suspeitas até ao momento. Por sua vez, as equipas de emergência estão no local a retirar as pessoas e a combater os focos de incêndio no prédio.

“Vários apartamentos e escadas foram afectados. Neste momento, não está claro o que causou a explosão”, afirmaram os serviços de emergência de Gotemburgo.