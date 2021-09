Os EUA “venderam-nos ao nosso inimigo”, acusa a afegã Zarifa Ghafari

Foi a mais jovem presidente de câmara do Afeganistão e teve de fugir dos taliban. Mas não desistiu do seu país. Fala esta terça-feira na Leadership Summit Portugal, no Casino Estoril, a convite da Women in Tech.

A juventude de Zarifa Ghafari ouve-se no tom de voz, doce, com que recorda a infância ou com que lembra o “orgulho incrível” que via nos olhos do pai quando ela, a mais velha de oito irmãos, começou a “ser bem-sucedida”, a “provar-lhe do que era capaz”. Aos 28 anos, o cansaço nota-se no rosto e no corpo, mas a determinação também. Os taliban mataram-lhe o pai e agora ameaçam destruir-lhe o país. Fugiu deles, mas não desiste de os enfrentar, mesmo de longe.