Em Loures, não se estranha assim tanto a derrota de Bernardino

A CDU perdeu Loures, um dos seus concelhos mais emblemáticos. Depois de oito anos de gestão comunista voltou às mãos do PS. Na freguesia de Loures, que até permanceu comunista, não se estranha a derrota de Bernardino Soares. “Chega a uma altura em que as pessoas querem a mudança.”

Eles costumam reunir-se ali na esquina do banco junto à Câmara de Loures ou no jardim mesmo em frente. Põe a conversa em dia, jogam ao Sobe e Desce. Na ressaca de mais uma noite eleitoral, seria de esperar que as conversas andassem à volta do resultado em Loures e do fim de oito anos de gestão comunista. Mas, na verdade, até se fala mais na surpresa que a noite eleitoral trouxe para Lisboa. “Aqui na câmara ganhou um Leão”, havia de atirar Gabriel Costa, de 83 anos, encostado a um banco que serve de “centro do dia” improvisado todos os dias.